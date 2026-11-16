Medico e poliziotto salvano un uomo con il massaggio cardiaco
In via Mazzini il 77enne, residente a Piacenza, si era sentito male per strada ed era andato in arresto cardiaco. Soccorso da un medico poi dalla Volante della Polizia di Stato
Redazione Online
|4 ore fa
La Polizia di Stato con il defibrillatore
Un uomo di 77 anni è stato salvato questo pomeriggio grazie al massaggio cardiaco di un ispettore della Polizia di Stato e a un medico di passaggio.
Il fatto è avvenuto alle 17 circa di oggi, lunedì 16 novembre, in via Mazzini, a Piacenza. Provvidenziale, come fa sapere una nota stampa della Questura, l'intervento dei poliziotti della Volante a seguito di una chiamata arrivata con codice Blu da parte di un medico che aveva prestato le prime cure ad un uomo per strada.
Giunti sul posto, il capo pattuglia, un ispettore della Polizia di Stato in servizio alla sezione Volanti, effettuava in maniera efficace e tempestiva un messaggio cardiaco su un uomo di 77 anni, residente a Piacenza, fino all'arrivo dell'auto medica che lo accompagnava in Ospedale. Nel frattempo l'uomo, a seguito del massaggio, già sul posto, ha manifestato segni di ripresa.
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