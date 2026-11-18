«Così il suo cuore è ripartito». L’abbraccio con la sua salvatrice
La cardiologa Federica Del Giudice prima a praticare la rianimazione al 77enne salvato da arresto cardiaco e ora ricoverato
Simona Segalini
|1 ora fa
Ieri mattina, nel reparto di Cardiologia di Piacenza, si sono abbracciati, entrambi commossi. Lui è il 77enne colpito da arresto cardiaco lunedì pomeriggio in via Mazzini. Lei è la dottoressa Federica Del Giudice, la cardiologa dell’Ausl che per prima ha prestato i soccorsi all’uomo, praticandogli le manovre di rianimazione mentre era steso al suolo, privo di sensi e in arresto cardiaco.
Attualmente il 77enne si trova ricoverato nell’unità coronarica del reparto diretto da Daniela Aschieri, in condizioni stabili, e si stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso. Il coordinamento tra i passanti, il medico e un ispettore di polizia, che si sono alternati nelle manovre salvavita, hanno portato a 184 il numero dei piacentini soccorsi e salvati grazie a Progetto Vita e Anpas-Cri.
E’ stato un vero gioco di squadra, che ha visto coinvolte anche due ragazze intervenute attivamente con il Dae.
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