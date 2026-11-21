Commovente incontro oggi tra il 77enne Sergio e i poliziotti Simone e Doriana, ispettore e agente in prova, che l'hanno salvato assieme alla cardiologa Federica Del Giudice. L'emergenza si era verificata lunedì 16 novembre in via Mazzini, quando l'anziano era stato colpito da improvviso arresto cardiaco. In suo soccorso era intervenuta la dottoressa, di passaggio in quegli istanti, che gli aveva praticato il massaggio cardiaco assieme agli agenti della pattuglia intervenuta. L'uomo era stato poi ricoverato in ospedale.

Oggi, sabato 21 novembre, Sergio ha voluto incontrare i due agenti e ringraziarli personalmente per le loro capacità e la loro prontezza nel garantire un soccorso immediato.