Ponte Paladini, ciclopedonale chiusa sino a venerdì

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è ancora in corso l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, nei territori comunali di Piacenza e Rottofreno.

Data l'impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione di pedoni e ciclisti, durante l'esecuzione del cantiere si dispone l’interruzione del transito in corrispondenza della passerella ciclopedonale sul Ponte Paladini, lungo la Strada Provinciale n. 1 Tangenziale Sud-Ovest, da oggi sino al giorno 30/01/2025, nel territorio comunale di Piacenza e Rottofreno, per la tutela della sicurezza dell’utenza ciclopedonale.

Sempre il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di riprofilatura cunette, lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano e lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola (da Passo Caldarola a Mezzano Scotti).

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano e lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola (da Passo Caldarola a Mezzano Scotti), dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni, da oggi al 20/02/2026, nei territori comunali di Travo, Bobbio e Alta Val Tidone, per tutte le categorie di veicoli.