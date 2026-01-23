Porte aperte a Terrepadane, «momento di incontro per il mondo agricolo»

Focus a 360 gradi sulle macchine agricole con il "Porte aperte Terrepadane", il tradizionale appuntamento proposto dal Consorzio agrario aperto a tutti gli interessati, programmato per domani - sabato 24 gennaio dalle ore 9 alle ore 18 - nel Centro macchine di viale dell’agricoltura, 20 a Piacenza.

Tante le novità che saranno presentate il carro miscelatore Faresin e le attrezzature Kuhn, la gamma completa New Holland delle macchine da raccolta - le cosiddette ‘Gialle’ - e i trattori d’avanguardia, tra i quali il Case Farmall 120 e il New Holland T5.120.

Quest’anno inoltre verrà dato spazio anche all’usato: nel piazzale di Via Pennazzi 22, dalle ore 9 alle 16.30, si potrà infatti visionare una selezione delle macchine e attrezzature usate. «Il Porte aperte - spiegano da Terrepadane - rappresenta da sempre un momento di incontro, confronto e convivialità. Una tradizione molto sentita dal mondo agricolo del nostro territorio, che ama ritrovarsi per condividere esperienze, incontrare colleghi, ma anche per valutare le attrezzature che possono davvero fare la differenza nel lavoro quotidiano delle aziende».

Le macchine infatti, oltre ad essere le alleate degli agricoltori, compagne di lavoro fondamentali che hanno permesso con la loro potenza di raggiungere performance produttive eccellenti, limitando la fatica e il rischio; oggi consentono grazie alle tecnologie «intelligenti» che vengono integrate, di lavorare in modo sostenibile, limitando l’impiego dei mezzi di produzione e gestendoli con oculatezza.