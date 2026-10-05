Prima i tifosi e poi Salvini: il menu senza maiale è sempre più un caso

Non si ferma la polemica sul nuovo menu autunno-inverno delle mense scolastiche piacentine, dove è scomparsa non soltanto la coppa, ma tutte le preparazioni a base di carne suina. E, nel suo non fermarsi, la polemica varca prima la soglia dello stadio Garilli, dove i tifosi biancorossi durante la partita contro lo Scanzorosciate hanno spiegato uno striscione con scritto “Giù le mani dalle tradizioni, il maiale si mangia da generazioni”, e poi corre veloce sui social dove in un post il vicepremier Matteo Salvini, riportando la notizia che a Piacenza nelle mense scolastiche non sarà più presente la carne di maiale, commenta così: «Assurdo e inspiegabile, alla faccia dell’inclusione».

Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni dell’assessore comunale Mario Dadati, che ha affermato che fra le ragioni dell’eliminazione della coppa vi sarebbe anche un episodio nel quale un bambino avrebbe rischiato il soffocamento dopo aver ingerito una fetta di salume, è intervenuto Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il quale afferma che si tratta di «un fatto che, se confermato, merita naturalmente la massima attenzione».

Tagliaferri ha predisposto un’interrogazione alla Giunta regionale e una richiesta di accesso agli atti per ricostruire l’intero iter che ha condotto alla modifica del menu e acquisire la documentazione tecnica e istruttoria sulla quale si è fondata.

«Se davvero un singolo episodio di rischio di soffocamento - dice il consigliere - ha contribuito a determinare la scomparsa dal nuovo menù scolastico non soltanto della coppa, ma delle preparazioni a base di carne suina che erano presenti nella precedente programmazione, allora vogliamo conoscere gli atti e le valutazioni tecniche che hanno portato a questa decisione».