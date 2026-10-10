Mense scolastiche a Piacenza, torna la lonza di maiale nel menù: la coppa resta esclusa
Dopo le polemiche, il Comune scrive all'Ausl per reintrodurre la carne suina nella programmazione autunno-inverno. Arrosto al posto dell'hamburger, ma nessun ripensamento sulla coppa piacentina.
Marcello Pollastri
|2 ore fa
mensa scolastica
La lonza di maiale torna nei menù delle mense scolastiche di Piacenza, ma la coppa piacentina resta esclusa. Dopo giorni di polemiche politiche sulla scomparsa di alcuni prodotti della tradizione locale, il Comune ha scritto all'Ausl chiedendo una modifica della programmazione alimentare autunno-inverno 2026-2027, in vigore dal 19 ottobre.
La richiesta prevede di introdurre, dalla terza settimana, l'arrosto di lonza di maiale a fettine al posto dell'hamburger con panino e salsa rossa. Saranno considerate le esigenze dei bambini con diete speciali, mentre nei nidi sarà servita carne di vitellone.
La vicenda era esplosa dopo la presentazione dei nuovi menù, dai quali erano scomparsi lonza, coppa piacentina e prosciutto cotto. Fratelli d'Italia e Lega avevano contestato la scelta, ipotizzando motivazioni culturali o religiose.
Accuse respinte dalla sindaca Katia Tarasconi, che aveva richiamato i criteri nutrizionali adottati dai dietisti dell'Ausl. Per la coppa erano state evidenziate difficoltà di somministrazione ai più piccoli e rischi legati alla deglutizione.
Il compromesso riguarda dunque soltanto la lonza: la coppa, diventata il simbolo della polemica, per ora non tornerà nei piatti degli alunni.
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