Prodotti scaduti, sequestro di 150 chili di dolci e affettati

Un sequestro amministrativo di 74 confezioni, pari a 150 kg di prodotti dolciari e carnei del valore di circa 1.500 euro, è stato effettuato dai carabinieri Nas nella Bassa Val Nure al termine di una ispezione in una un’attività di produzione di prodotti da forno. Il sequestro è avvenuto in quanto i prodotti riportavano una data di scadenza superata. E' stata applicata anche una sanzione di 2.000 euro.

I controlli, svolti nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, sono stati eseguiti in considerazione dell’aumento della produzione dei tipici dolci di carnevale e rientrano nell’azione di prevenzione e controllo finalizzata a garantire la sicurezza degli alimenti maggiormente consumati nel periodo carnevalesco e a tutelare la salute dei cittadini.