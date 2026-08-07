Promosse a pieni voti al corso di italiano e la festa è multietnica

Dieci donne di nazionalità straniera, africane e dell’Asia meridionale, hanno frequentato l’intenso corso di lingua italiana proposto da Tutor Fiorenzuola. Il percorso gestito dall’agenzia formativa, sostenuto da un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, si è concluso con la consegna degli attestati e un rinfresco.

«C’è chi è arrivato da pochi mesi e chi era qui da anni ma non parlava italiano - spiega la sindaca Marica Toma -. Purtroppo ci sono ancora troppe donne che non escono di casa. Questa esperienza è stata preziosa per le frequentanti. Sono rimaste tutte soddisfatte. L’integrazione parte dalla comunicazione e, sono convinta, dalla figura femminile. Ho incontrato diverse volte le corsiste e ho suggerito loro di continuare a parlare in italiano e di stare in mezzo alla gente, solo così non perderanno le competenze acquisite».

Il gruppo in occasione del primo giorno di lezione

Le lezioni, tenute dal docente Andrea Dadomo, sono state organizzate nei locali del circolo Tappa37 gestito da Mcl-Cefal. «E’ stato un successo - commenta Grazia Marchetta responsabile di Tutor Fiorenzuola -. Su dieci corsiste, nove sono riuscite a frequentare con regolarità. Una sola non ha ottenuto l’attestato finale perché avendo trovato lavoro non riusciva a garantire continuità di presenza alle lezioni. Le altre hanno tutte seguito con percentuali di presenza altissime, sopra il 95 per cento, un valore che riscontriamo molto raramente. E’ segno che si sono trovate molto bene, siamo soddisfatti».