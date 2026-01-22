Provincia, bando unico per la manutenzione straordinaria delle strade

Un solo bando per quattro anni di manutenzioni straordinarie, la Provincia di Piacenza ha indetto la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie provinciali per il prossimo quadriennio, 2026-2029. Si tratta di quasi 35 milioni di opere che l’ente di Corso Garibaldi prevede di realizzare nei prossimi quattro anni sulla base dei programmi in essere e già finanziati dallo Stato. Nello specifico si tratta di fondi destinati alle manutenzioni straordinarie di strade e ponti che, per quanto insufficienti rispetto a tutte le attuali necessità della rete infrastrutturale del territorio della provincia di Piacenza, consentiranno tuttavia una prima risposta alle criticità in essere.

Attraverso questa procedura prevista dalla normativa vigente, la Provincia sceglie di dotarsi di uno strumento, l’accordo quadro, che nel quadriennio le consentirà di “farsi trovare pronta” per l’affidamento degli appalti di interventi di manutenzione straordinaria, riducendo i costi e i tempi legati ai singoli bandi o alle singole selezioni per ogni opera. Tanto in caso di opere prevedibili, ancor più in caso di opere imprevedibili e emergenze.

Il bando per la procedura aperta (che contiene una serie di requisiti) è stato pubblicato lo scorso 24 dicembre. Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 9.00 del 16 febbraio 2026 (maggiori informazioni sul sito internet della Provincia di Piacenza alla sezione Amministrazione Trasparente).