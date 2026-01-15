Raccolta puntuale ai raggi X, a Dillo alla lupa il rebus rifiuti

Nuova raccolta dei rifiuti ai raggi X. Nella terza puntata di “Dillo alla lupa”, il format di approfondimento di Telelibertà condotto dai giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, in onda domani sera 16 gennaio alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.liberta.it, i riflettori si accenderanno sulla riorganizzazione dello smaltimento della spazzatura domestica e commerciale avviata a Piacenza con l’inizio del 2026. Un tema caldo, anzi rovente, che nelle ultime settimane ha acceso discussioni continue, malumori diffusi e polemiche sempre più frequenti.

Sotto la lente finiranno i bidoncini grigi consegnati a tutte le utenze per il conferimento del rifiuto indifferenziato. Contenitori dotati di microchip per registrare il numero degli svuotamenti e determinare così l’importo della nuova tariffa annuale, che sostituisce la Tari. Una rivoluzione che promette equità, controllo e sostenibilità da parte di Iren, gestore del servizio, ma che per molti cittadini si traduce in disagi quotidiani, dubbi e proteste.

Il nuovo sistema è entrato ufficialmente in vigore da pochi giorni, al termine di un anno di sperimentazione che non ha mai smesso di accendere il dibattito pubblico. Le critiche, anziché spegnersi, continuano ad alimentare le polemiche, tra timori legati ai costi, perplessità sulla reale efficacia del modello adottato e scomodità operative segnalate sul territorio in seguito ai nuovi giorni e orari di raccolta.

La puntata si aprirà con un servizio dedicato alle voci della strada: interviste, testimonianze dirette e opinioni raccolte tra i piacentini. A seguire, il focus si sposterà in studio con Eleonora Poli, promotrice della raccolta firme che ha superato le tremila sottoscrizioni contro la riorganizzazione del servizio.

Confronto politico

Ampio spazio sarà riservato anche al confronto politico. Da un lato il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, fermo sostenitore del nuovo sistema e della sua impostazione complessiva. Dall’altro il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, più prudente, critico e apertamente titubante rispetto all’impianto della riorganizzazione e ai suoi effetti pratici.

Nel finale, l’intervista in studio all’amministratore delegato di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini, chiamato a rispondere alle domande che molti cittadini si pongono: perché questo cambiamento? Cosa non funzionava nel modello precedente? Perché tanti disagi iniziali? Quali sacrifici vengono richiesti alle famiglie? I vantaggi economici saranno reali? Esiste il rischio di pagare di più? Sono previste correzioni e migliorie insieme al Comune di Piacenza?

Sullo sfondo resta un altro interrogativo sollevato soprattutto dai “dissidenti”: che destino attendono i materiali recuperati, prima di tutto carta e plastica? Per dare una risposta e mostrare dal vivo il percorso del riciclo, le telecamere di “Dillo alla lupa” varcheranno i cancelli dell’impianto di Parma dove questi scarti vengono trattati. Non si fermeranno però lì: la troupe entrerà anche nell’inceneritore di Borgoforte, a Piacenza, per documentare cosa accade all’interno della struttura che brucia i rifiuti indifferenziati non solo di Piacenza ma anche provenienti dalla Liguria.