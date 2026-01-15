Liberta - Site logo
Raccolta puntuale, disagi e degrado urbano anche a Rottofreno

Servizio di ritiro dei rifiuti ingombrantoi non attivo, la sindaca Galvani chiama Atersir e Iren

Angela Zeppi
|1 ora fa
Rifiuti in via Kennedy a San Nicolò
Rifiuti in via Kennedy a San Nicolò
1 MIN DI LETTURA
Oltre al problema della sporcizia che imperversa nelle strade, la raccolta puntuale degli ingombranti non funziona a Rottofreno. Nonostante il bollettino consegnato ad ogni famiglia reciti: "Nel comune di Rottofreno è attivo il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio, prenotabile on line all'indirizzo servizi.irenambiente.it sezione rifiuti ingombranti o tramite l'app Iren Ambiente, oppure telefonando al servizio customer care ambientale 800212607”. Alla prima segnalazione a noi giunta, cioè una signora che doveva smaltire un vecchio frigorifero, poteva sembrare un disguido dovuto alla modifica del sistema di raccolta e fatturazione dei rifiuti che tanto sta facendo discutere. La donna riferisce d'aver telefonato al municipio, come avvenuto in passato con soddisfazione per un divanetto, ma di essere stata indirizzata a Iren. Appunto al pubblicizzato servizio. Peccato che Iren non accetti Rottofreno, né sul sito, né telefonicamente. La prenotazione funziona alla perfezione se un individuo abita a Piacenza, ma non se risiede a Rottofreno. Sul sito manca proprio la casella dedicata.
Si apre quindi l'ormai triste pagina riferita agli anziani costretti a movimentare pesanti rifiuti. Per cercare di dipanare la matassa, la sindaca Galvani scrive a Atersir e a Iren ambiente Piacenza. La risposta viene anticipata verbalmente: pare che il servizio entri in funzione dal primo febbraio.
