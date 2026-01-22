Raccolta puntuale, Iren apre un EcoPoint per assistenza e chiarimenti

In occasione dell’avvio della nuova raccolta puntuale dei rifiuti e a seguito delle problematiche riscontrate in queste settimane, Iren Ambiente potenzia le attività di informazione e supporto rivolte ai cittadini di Piacenza, mettendo a disposizione diversi canali dedicati per chiarimenti, assistenza e segnalazioni.

A partire da sabato 24 gennaio, sarà attivo l’EcoPoint all'interno della sala Cattivelli al piano terra del municipio, con ingresso sotto i portici di Piazza Cavalli, con apertura prevista ogni mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 13.00. Qui i cittadini possono ricevere informazioni sul corretto funzionamento del servizio e sulle modalità di conferimento dei rifiuti.

Per chi non è ancora in possesso dei contenitori, è inoltre operativo un Punto ambiente temporaneo in Piazza Sant’Antonino, con aperture straordinarie nelle seguenti date: sabato 24 gennaio (10.00/13.00 - 14.00/18.00), lunedì 26 gennaio (14.00/18.00), mercoledì 28 gennaio (10.00/13.00) e sabato 31 gennaio (10.00/13.00 - 14.00/18.00).

Restano attivi anche i canali di contatto tradizionali e digitali: il Customer Care Ambientale (numero verde 800 212607), l’Ecosportello di via Pietro Cella e l’App Iren Ambiente, integrata con IrenYou, che consente di consultare il calendario della raccolta, prenotare servizi, attivare l’ecocard digitale e segnalare abbandoni di rifiuti.