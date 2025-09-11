Ragnatele e sporcizia, multati due bar. Sospensione per un ristorante

I Carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato, nei giorni scorsi, controlli igienico-sanitari in provincia di Piacenza, riscontrando diverse irregolarità.

A Piacenza, in un bar, sono state accertate carenze igieniche nella cucina: incrostazioni sulla pavimentazione, scrostature dell’intonaco, contenitore dei rifiuti privo di apertura automatizzata, guarnizioni del frigorifero divelte e finestre prive di barriere anti-insetti. È stata inoltre rilevata l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo relative alle scadenze: alcune confezioni di alimenti, sebbene in modesta quantità, erano oltre il termine di validità e sono state smaltite autonomamente. Al titolare sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro.

In Val Trebbia, durante un’ispezione a un altro bar, i militari hanno rilevato ragnatele su pareti e soffitto, pavimentazione con soluzioni di continuità (crepe o interruzioni), celle frigorifere sporche con eccessiva formazione di ghiaccio, confezioni di bevande stoccate direttamente a contatto con il pavimento. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa con una sanzione pecuniaria di mille euro.

Sempre in Val Trebbia, alcune settimane fa, un controllo all'interno di un campeggio aveva evidenziato gravi carenze igieniche nella cucina e nelle aree di somministrazione: sporco diffuso su superfici e attrezzature, presenza di insetti e ragnatele, alimenti a contatto con il pavimento, irregolarità nella gestione dell’autocontrollo H.A.C.C.P. e nella normativa di settore. Al titolare erano state contestate sanzioni per un totale di 3.440 euro. Su segnalazione del Nas, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Piacenza ha recentemente disposto la sospensione temporanea dell’attività di bar-ristorante del campeggio. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni minime di igiene.