Referendum sulla giustizia, a Piacenza nasce un nuovo “Comitato per il Sì”

Nasce a Piacenza un nuovo “Comitato per il Sì” in vista del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Lo hanno creato Forza Italia e i Liberali Piacentini, il presidente è Armando Piazza e lo hanno presentato ufficialmente Antonino Coppolino (Liberali), Marcello Minari (Forza Italia) e Paola Pizzelli (Forza Italia Seniores).

«Il referendum completerà la riforma Vassalli di un tempo con la separazione delle carriere – ha spiegato Coppolino – sarà fondamentale per lo Stato, votare a favore è un passaggio importantissimo per la nostra democrazia. A chi mi dice che così vogliamo indebolire i Ministeri rispondo che non è vero, l'articolo 104 della Costituzione rimane inalterato ed è quello che tutela la Magistratura. Anzi, il Pubblico ministero arriverà ad avere una piena funzione, rimarrà responsabile dell'azione penale, solo con carriera differente rispetto al giudicante che deve essere un organo terzo».

«Non dobbiamo fermarci qui con le politiche di Berlusconi – ha aggiunto Minari – ma questo sarà un primo punto dal quale partire e che vede tanti dalla nostra parte, anche personaggi di sinistra e del mondo giuridico».