Referendum sulla giustizia, a Piacenza nasce un nuovo “Comitato per il Sì”
Il presidente è Armando Piazza e il comitato nasce dalla sinergia tra Forza Italia e Liberali Piacentini
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
I promotori del Comitato per il sì
Nasce a Piacenza un nuovo “Comitato per il Sì” in vista del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Lo hanno creato Forza Italia e i Liberali Piacentini, il presidente è Armando Piazza e lo hanno presentato ufficialmente Antonino Coppolino (Liberali), Marcello Minari (Forza Italia) e Paola Pizzelli (Forza Italia Seniores).
«Il referendum completerà la riforma Vassalli di un tempo con la separazione delle carriere – ha spiegato Coppolino – sarà fondamentale per lo Stato, votare a favore è un passaggio importantissimo per la nostra democrazia. A chi mi dice che così vogliamo indebolire i Ministeri rispondo che non è vero, l'articolo 104 della Costituzione rimane inalterato ed è quello che tutela la Magistratura. Anzi, il Pubblico ministero arriverà ad avere una piena funzione, rimarrà responsabile dell'azione penale, solo con carriera differente rispetto al giudicante che deve essere un organo terzo».
«Non dobbiamo fermarci qui con le politiche di Berlusconi – ha aggiunto Minari – ma questo sarà un primo punto dal quale partire e che vede tanti dalla nostra parte, anche personaggi di sinistra e del mondo giuridico».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sui rifiuti Tarasconi bacchetta Iren: «Inaccettabile. Gli svuotamenti di gennaio non finiscano in bolletta»
2.
Shock a Castello: chi ha sparato a Capodanno ha dodici anni
3.
Si fa "giustizia" da sé dopo un sorpasso: folle inseguimento sulla Statale 10
4.
In fuga dopo un incidente, si nascondono dietro a un vascone: rintracciati dai carabinieri