Restyling stazione di Piacenza, priorità: sicurezza e chiusura del sottopasso

Due milioni di euro per cambiare volto a uno dei comparti più delicati della città. L’area della stazione ferroviaria di Piacenza si prepara a un nuovo percorso di riqualificazione che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà tenere insieme sicurezza, decoro urbano e maggiore fruibilità degli spazi. Un intervento atteso, che potrebbe interessare un perimetro ben più ampio della sola piazza Marconi, estendendosi dai parcheggi dei pendolari di viale Sant’Ambrogio fino all’autostazione dei pullman.

La disponibilità delle risorse, annunciate dalla Regione, rappresenta un’opportunità importante per dare concretezza a un progetto complessivo. Ma occorrerà ancora pazientare. I due milioni non sono infatti immediatamente disponibili: saranno inseriti nel bilancio regionale del 2027 e, se l’iter procederà senza intoppi, potrebbero arrivare nelle casse comunali soltanto verso la fine del prossimo anno.

Foto Gallery Mauro Del Papa