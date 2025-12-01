Rfi, via tre passaggi a livello nel territorio di Villanova

Eliminazione di passaggi a livello nel territorio comunale di Villanova, lungo la linea Cremona–Fidenza: ai km 12+038, 13+497 e 13+908. Lo rende noto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con un comunicato, ne quale «conferma il proprio impegno per il miglioramento della sicurezza e della regolarità della circolazione ferroviaria».

«Nella prima metà del 2025 è stata eseguita la bonifica sistematica terrestre delle aree interessate dai lavori e sono attualmente in corso le attività propedeutiche all’avvio del cantiere e alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti . prosegue la nota di Rfi -. L’avvio dei lavori è programmato per aprile 2026. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra RFI e l’Amministrazione comunale per condividere lo stato di avanzamento delle attività e le successive fasi operative, compresa la necessità di acquisire piccole aree integrative per la realizzazione delle opere di viabilità».

L’intervento, del valore complessivo di circa 17 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo cavalcaferrovia in variante alla SP588R–via Repubblica, un sottopasso ciclabile nella stessa area, la costruzione di nuove viabilità e la riqualificazione di quelle esistenti con nuovi percorsi ciclabili. Le opere consentiranno di migliorare la mobilità locale, eliminando i tempi di attesa legati ai passaggi a livello.

L’intervento garantirà l’eliminazione definitiva dei passaggi a livello, una riduzione dei tempi di percorrenza e un incremento dei livelli di sicurezza stradale e pedonale.