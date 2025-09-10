Rientrato l'allarme Dengue per la zona di via Farnesiana

Hanno dato esito negativo gli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Dengue per una persona residente in via Farnesiana. La conferma è stata comunicata dall'Azienda Usl al Comune di Piacenza nella mattinata di mercoledì 10 settembre. L'amministrazione comunale ha quindi disposto la revoca della disinfestazione straordinaria urgente contro la zanzara tigre - portatrice del virus - che era stata avviata nella zona come previsto dalle procedure di emergenza.

Resta valido, in virtù degli interventi effettuati nei due giorni precedenti, l'invito alla massima precauzione per gli abitanti del quartiere, procedendo al lavaggio accurato di giochi, arredi, indumenti e materiale esposto all'esterno.

Il Comune ricorda inoltre l'importanza della collaborazione da parte di tutti i cittadini, evitando la formazione di ristagni d’acqua nei propri spazi verdi e cortilizi e ad effettuando regolari trattamenti larvicidi nelle caditoie, con i prodotti disponibili in farmacia.