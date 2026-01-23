Rifiuti a Castel San Giovanni, la sindaca contro il nuovo sistema

A Castel San Giovanni si annunciano barricate in vista dell'introduzione del nuovo sistema di calcolo della tassa rifiuti. «Non ho nessuna intenzione – dice la sindaca Valentina Stragliati – di far partire nel mio comune questo nuovo sistema, almeno fintanto che non verranno introdotti correttivi importanti». «Ho chiesto - dice Stragliati - un incontro a Iren e Atersir durante il quale dirò che a queste condizioni, e almeno fintanto che non ci saranno evidenti miglioramenti, a Castello non si parte».

«Seguo – dice ancora la sindaca di Castello – quello che accade a Piacenza e in diversi altri comuni e la situazione è a dir poco allarmante». «Durante l’incontro con Iren e Atersir – aggiunge – chiederò di risolvere la questione eco card, stazioni di conferimento e la questione della gestione dei bidoncini, che presenta ancora troppe criticità. Una volta risolti i problemi se ne riparlerà».