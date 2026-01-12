Rinforzi alla polizia di Piacenza, in arrivo 27 agenti

Rinforzi in arrivo alla polizia di Piacenza. Il ministero ha assegnato 27 nuovi poliziotti, così distribuiti: 12 unità in questura (2 ispettori e 10 agenti), 13 unità alla polizia stradale (3 ispettori e 10 agenti) e 2 ispettori alla Scuola di polizia di viale Malta.

«Si tratta di un segnale importante per il territorio e di una risposta chiara alle richieste dei cittadini, che chiedono maggiore tutela, più presenza dello Stato e più rispetto della legalità». Lo dichiara la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in Commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali.«Desidero ringraziare il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, e il governo italiano per l’attenzione dimostrata verso Piacenza e per aver agito con concretezza, rafforzando in modo significativo gli organici delle forze dell’ordine».

Soddisfazione per l'arrivo dei rinforzi viene espressa dal sindacato di polizia Siap, che tuttavia non nasconde anche le criticità. Riferendosi al personale assegnato alla polizia stradale di Piacenza, Sandro Chiaravallotti, per conto della segreteria provinciale del Siap, afferma che «andranno a coprire le uscite degli anni scorsi e le prossime, in un ambiente lavorativo che è attualmente al collasso», aggiungendo che «certamente questi numeri non creeranno un assetto ottimale» pur rappresentando «una boccata d'ossigeno».

Il Siap manifesta poi perplessità sulle assegnazioni che riguardano la questura: «Verranno assegnati dieci poliziotti del ruolo agenti assistenti e tre ispettori ma ancora, a differenza della polizia stradale, non comprendiamo quante saranno le uscite e quanti neo assunti - agenti in prova che giureranno venerdì prossimo - saranno eventualmente assegnati. Tutto farebbe presagire che ci sia un rinforzo, ma bisogna attendere per comprendere in modo concreto». Soltanto quando sarà chiaro il quadro degli arrivi e delle partenze «comprenderemo se alla questura ci sarà un rinforzo oppure no».

Chiaravallotti conclude: «Intanto, la situazione è davvero pessima anche per quanto riguarda i funzionari di polizia in questura, atteso che ne mancano almeno quattro e almeno due presso la scuola allievi agenti. E anche in questo, speriamo in una svolta».