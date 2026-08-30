Rinnovato il centro per la raccolta dei rifiuti a Ferriere

Uno spazio più ampio, ordinato e funzionale per la raccolta differenziata dei rifiuti. È stato inaugurato ieri mattina il centro di raccolta di Ferriere, in località Ponte Rio, al termine di un intervento di adeguamento finanziato in gran parte da Atersir attraverso il bando annuale dedicato alla montagna.

Il Comune di Ferriere si è aggiudicato un contributo di 350mila euro, su un costo complessivo di progetto di 410mila euro, cofinanziando i lavori con 60mila euro. «Abbiamo potuto ampliare la piazzola, creare una zona coperta ed aumentare le frazioni di rifiuti che possono essere conferite», spiega la sindaca Carlotta Oppizzi.

La gestione del centro è affidata a Iren. La struttura dispone di container per vetro e imballaggi, metalli, ingombranti, legno, inerti, carta e multimateriale di plastica e barattolame. È stata inoltre realizzata una rampa carrabile che consente alle auto di raggiungere direttamente i container.

In un’altra area coperta sono disponibili contenitori per farmaci scaduti, toner, batterie, pile, vernici, oli e altri rifiuti. Sono presenti anche spazi per lavatrici e boiler.

Il centro di raccolta differenziata di Ferriere è aperto il martedì e il sabato dalle 9 alle 12 e la domenica dalle 14 alle 17.