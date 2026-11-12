Roncarolo e Fossadello salutano don Luciano, prete pendolare

Dopo 30 anni di servizio a Roncarolo e 14 anni a Fossadello, il sacerdote don Luciano Stagni (84 anni) ha salutato i suoi affezionati fedeli. «Desidero esprimerti profonda gratitudine - le parole del vescovo Adriano Cevolotto, attraverso un messaggio letto dal vicario don Giuseppe Basini - per il generoso e fedele servizio che hai prestato alla nostra Diocesi di Piacenza nel corso dei tuoi 54 anni di ministero sacerdotale. Attraverso l’esercizio del tuo sacerdozio tanti hanno sperimentato la gioia del Vangelo e l’incontro con la misericordia di Dio». Don Stagni ha celebrato le sue ultime messe da parroco domenica scorsa.

I due circoli Anspi, di Roncarolo e Fossadello gli hanno organizzato ciascuno un banchetto e donato rispettivamente un’icona della Madonna con bambino e una targa con la stampa dell’immagine della chiesa dell’Annunciazione della Beata Vergine.

«Dopo così tanti anni a chi non dispiacerebbe lasciare - ha commentato il sacerdote - ma alla mia età non poteva essere diversamente». Anche perché don Luciano abita nel Bergamasco e per arrivare nelle due frazioni di Caorso ogni volta doveva farsi chilometri in auto.