Rottofreno, finite le analisi su 240 alberi: ora cure e tagli

Potature in pieno svolgimento a Rottofreno: trattate 167 piante, oltre a 12 abbattimenti. In questi giorni l’intervento è nel giardino della scuola materna “Modenesi” di San Nicolò con un abbattimento e 21 potature. L’area è transennata, ma permette ai bambini incuriositi di osservare il cestello che sale a considerevole altezza. Il progetto arriva dopo lo studio agronomico affidato nelle scorse settimane. Si tratta di una valutazione preliminare visiva e della stabilità (Vta-Visual tree assessment) di circa 240 alberi presenti sul territorio comunale con oltre 30 approfondimenti strumentali.

La Vta permette di analizzare la salute, la stabilità e i rischi associati a una pianta e, successivamente, in caso di indizi pregiudizievoli, si procede con un’indagine dendrodensimetrica effettuata con una sonda di 40 centimetri. Leggendo la densità del legno, si rilevano le anomalie quali carie e cavitazioni.

Con l’analisi preliminare sono stati osservati segni di malattia, danni meccanici e debolezze strutturali. Spiega la sindaca Paola Galvani: «Questa analisi ci ha permesso di prendere decisioni su misure preventive riguardo alle essenze arboree ubicate in aree di proprietà comunale. S’inserisce nelle pratiche volte a scongiurare situazioni di pericolo rilevate durante le stagioni estive, più esposte agli eventi climatici estremi. E’ un percorso intrapreso negli anni scorsi che intendiamo proseguire». Impegnati nel 2025 (anche per i lavori in corso) 181.000 euro. Stanziati per il 2026 altri 86.000 euro.

Questi gli interventi, oltre a quello già citato, in parte già effettuati. A Rottofreno: scuola primaria via Tobagi un abbattimento e 47 potature, via Puccini un abbattimento e 19 potature, via Resistenza 19 potature. A San Nicolò: aree verdi di piazza Togliatti due abbattimenti e 38 potature, scuola media “Gandhi” due abbattimenti e 5 potature, via Moro un abbattimento. Nel giardino dell’ex scuola di Santimento due abbattimenti e 18 potature.

Commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgi: «Quest’anno l’attenzione per la manutenzione del verde si è concentrata sulle aree verdi interne e in prossimità dei plessi scolastici. Gli interventi lungo le strade arrivano dopo che lo scorso inverno furono eseguiti quelli sui viali alberati, come via Roma a Rottofreno, i due viali delle stazioni ferroviarie e il viale di accesso al cimitero di San Nicolò. Come si nota, le potature vengono eseguite a rotazione su tutto il territorio comunale, pianificando annualmente con la relazione agronomica dove e come intervenire».



