Round Table. Garilli: "Un successo da ripetere nel 2028"

Piacenza saluta con successo l'edizione 2026 dell'assemblea internazionale della Round Table e del Lady Circle, per la prima volta la nostra città è stata scelta per ospitare un evento che non ha tradito le attese. Cinque giorni multilingue e coloratissimi, che si sono conclusi ieri con le immancabili visite in provincia.

«Per far conoscere le bellezze del nostro territorio abbiamo innanzitutto scelto di portarli a Bobbio perché riteniamo che sia il paese più bello della provincia – ha spiegato Leonardo Garilli, presidente di Round Table Italia – tra le altre mete individuate ci sono poi Grazzano Visconti, il Castello di Rivalta e la cantina “La Stoppa” per un wine tour delle colline piacentine». Nella giornata di venerdì sono stati eletti i nuovi board internazionali e quelli regionali (Round Table divide l'intero mondo in regioni), oggi invece si sono svolti i meeting per definire l'organizzazione dell'edizione del prossimo anno e per decidere su quali service concentrarsi e chi aiutare, fino al gran finale della cena di gala a Piacenza Expo.

«Il bilancio dell'evento non può che essere molto positivo – ha proseguito Garilli – noi stimavamo infatti un arrivo a Piacenza di circa 1200 persone da tutto il mondo, ma la nostra città è stata talmente apprezzata che alla fine ne sono arrivate ben 1700 a riempire le strade, il centro storico, ma anche le attività commerciali che ne hanno potuto beneficiare visto che gli associati hanno vissuto in pieno il territorio locale». Si sta già lavorando per organizzare una seconda edizione a Piacenza nel 2028 come ha aggiunto Garilli: «Quella è la nostra speranza, l'evento viene votato a livello internazionale e il prossimo anno saremo in Inghilterra per celebrare i cent'anni dell'associazione. Mi auguro dunque che tra due anni questo evento possa ritornare a Piacenza».