Rubano 5 cellullari in stazione a Piacenza, arrestati dalla Polfer
È accaduto nei giorni scorsi, quattro i giovani (tutti con precedenti) arrestati per furto aggravato in concorso
|2 ore fa
Foto d'archivio di un treno in transito lungo i binari della stazione di Piacenza
Arrestati quattro giovani tunisini per il furto di cinque cellullari avvenuto a Piacenza ai danni di alcuni passeggeri di un treno della linea che da Lecce portava a Milano centrale. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, a riferirlo è la questura di Milano. Fondamentale l'intervento della Polfer, la polizia ferroviaria.
L'arresto per furto aggravato in concorso riguarda un ventunenne, due ventenni e un diciottenne, tutti con precedenti. In totale sono stati trovati cinque telefonini rubati.