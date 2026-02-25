Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Rubano 5 cellullari in stazione a Piacenza, arrestati dalla Polfer

È accaduto nei giorni scorsi, quattro i giovani (tutti con precedenti) arrestati per furto aggravato in concorso

Redazione Online
|2 ore fa
Foto d'archivio di un treno in transito lungo i binari della stazione di Piacenza
Foto d'archivio di un treno in transito lungo i binari della stazione di Piacenza
1 MIN DI LETTURA
Arrestati quattro giovani tunisini per il furto di cinque cellullari avvenuto a Piacenza ai danni di alcuni passeggeri di un treno della linea che da Lecce portava a Milano centrale. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, a riferirlo è la questura di Milano. Fondamentale l'intervento della Polfer, la polizia ferroviaria.
L'arresto per furto aggravato in concorso riguarda un ventunenne, due ventenni e un diciottenne, tutti con precedenti. In totale sono stati trovati cinque telefonini rubati. 

Gli articoli più letti della settimana