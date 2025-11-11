Rubano una Panda per commettere furti. Poi la riportano sotto casa, devastata

Un episodio insolito e inquietante quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nella zona della Volta del Vescovo. Protagonista una donna, ospite di alcuni amici in città, che si è vista svegliare nel cuore della notte dalla polizia con una notizia sconcertante: la sua Fiat Panda era accesa, parcheggiata sotto casa, ma in condizioni disastrose. Nel corso della notte, infatti, l’auto era stata rubata da ignoti che l’avrebbero utilizzata per mettere a segno una serie di furti nella zona, tra cui al bar Pieno Gusto della stazione di servizio di Piacenza Petroli e al River Park. Poi, con una mossa al limite dell’assurdo, i ladri hanno riportato il veicolo nello stesso punto da cui lo avevano prelevato, lasciandolo acceso e con l’abitacolo sporco di fango, foglie e rami, forse nel tentativo di confondere le tracce o camuffare eventuali impronte.

A dare l’allarme è stato un metronotte, che durante il giro di controllo ha notato la Panda ferma con il motore acceso e l’ha riconosciuta come uno dei veicoli segnalati nell’ambito delle indagini sui furti commessi nelle ore precedenti. L’uomo ha quindi chiamato la polizia, che è immediatamente intervenuta sul posto. Gli agenti, dopo i primi accertamenti, sono risaliti alla proprietaria del veicolo, una donna originaria di un’altra regione, che stava trascorrendo qualche giorno a Piacenza ospite di amici. È stata svegliata nel cuore della notte e invitata a scendere in strada, dove ha trovato la sua auto ridotta in pessime condizioni.