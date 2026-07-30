Sale sul tetto per farla finita, polizia e vigili del fuoco evitano la tragedia

Una lunga attività di mediazione, dopodiché, quando l’uomo è parso sempre meno convinto della sua volontà di farla finita con un tuffo dal tetto di una palazzina, polizia e vigili del gioco hanno tratto in salvo il protagonista di una vicenda registratasi intorno alle 17 in via Campagna.

E' stato cruciale l'intervento degli uomini della questura e con il supporto dei pompieri di Piacenza che hanno letteralmente impedito una tragedia nel cuore del pomeriggio di giovedì 30 luglio. Sconosciuti al momento i motivi per i quali l'uomo (circa trent'anni) ha minacciato il gesto estremo, evidenti i meriti dei poliziotti e dei vigili del fuoco che si sono rivelati abili nel temporeggiare e poi procedere con un intervento eroico. L'uomo aveva raggiunto la copertura del fabbricato issandosi attraverso un tubo di scolo.

Sul posto anche gli uomini del 118 di Piacenza, ma l'uomo fortunatamente non ha riportato feriti o traumi.