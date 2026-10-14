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Salta la corrente per i lavori, negozi e abitazioni nei guai

L’interruzione era programmata per alcuni numeri civici. Ne hanno fatto le spese anche altri

Gabriele Faravelli
|3 ore fa
Via Manfredi, i negozi costretti a fare i conti con l’interruzione della corrente
Via Manfredi, i negozi costretti a fare i conti con l’interruzione della corrente
1 MIN DI LETTURA
Non è stato per niente piacevole il risveglio ieri mattina per alcuni residenti di via Manfredi. L’amministrazione comunale aveva infatti annunciato un’interruzione della corrente elettrica per lavori dalle 8.30 alle 13 che avrebbe interessato (oltre ad altre zone di via Gramsci, via Don Minzoni, via Gonzaga, via Gobetti e via Ceva) i numeri civici da 69 a 71, 77, da 87 a 89, 85b e 87c. Purtroppo la corrente è stata staccata anche ad abitazioni ed esercizi commerciali non interessati causando diversi danni. Per fortuna la corrente è tornata prima, intorno alle 11.30, ma ormai la “frittata” era fatta.
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