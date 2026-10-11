Chiude il cancello di fronte all’asilo: rivolta delle mamme

«Ho comprato la bicicletta e adesso pedalo, ma voglio che questa situazione si sappia». Chiara Orlandi ogni mattina porta la figlia all’asilo di Castell'Arquato. Non è l’unica a non avere la macchina: come lei, altre mamme accompagnano i figli a piedi. Ma il cancello bianco al numero 2 di via Ricò, che è l’ingresso pedonale alla materna “Ferruccio Remondini”, è chiuso. Per entrare a scuola dunque, si deve arrivare fino in via Carlo Colla, nei pressi del PalArquato, da cui si ha accesso da via Niero.

Via Ricò è vicina al centro storico del paese e di fronte all’ingresso ci sono le strisce pedonali, ma nessun posto auto. In via Colla, invece, il parcheggio è ampio. «Ci sono varie persone che non hanno la macchina - continua Orlandi - . Per noi quel cancello è importante: arrivare in via Niero a piedi con una bambina di 4 anni richiede tempi lunghissimi».