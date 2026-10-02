Salvato dal vano motore e adottato da un carabiniere: una nuova casa per Mirtillo

Un miagolio proveniente da un’autovettura in sosta ha richiamato l’attenzione dei carabinieri e dato inizio a un intervento concluso con il salvataggio e l’adozione di un cucciolo di gatto. Erano circa le 4.30 del 26 settembre quando una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola, mentre transitava in via San Bernardo a Fiorenzuola, ha udito alcuni miagolii provenire dal vano motore di un veicolo parcheggiato. I militari si sono fermati per verificarne l’origine, individuando un gattino incastrato tra il radiatore e il paraurti.

Una volta recuperato, il micio ha trovato subito chi si sarebbe preso cura di lui: un altro carabiniere della stessa Aliquota Radiomobile, appena arrivato per dare il cambio ai colleghi che terminavano il turno, ha deciso di adottarlo e di chiamarlo Mirtillo. Il piccolo gattino è stato fatto visitare da un veterinario e poi accolto in una casa dove vivono già altri quattro gatti adottati dal militare: Pippo, Ronny, Toby e Ninny, unica femmina del gruppo. Un intervento nato dall’attenzione dei carabinieri durante il servizio sul territorio e concluso con un gesto personale di sensibilità e responsabilità, che ha offerto al gattino salvato una nuova casa.