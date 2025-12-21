Salvo nel furgone in fiamme dopo lo schianto

Lo schianto contro un muretto, poi l'incendio. Si è salvato per un soffio l'uomo che nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, per causa da accertare, ha perso il controllo del proprio furgone sulla strada provinciale 6 alle porte di Carpaneto. Il veicolo, dopo l’uscita di strada, è finito in mezzo alla carreggiata e ha preso fuoco. Fortunatamente l’uomo è riuscito a scendere in tempo, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, insieme ai volontari della Pubblica assistenza di Carpaneto. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri di Gropparello.