San Sebastiano, tra numeri e interventi: quattro codici rossi per minori

Nel bilancio 2025 della polizia locale di Piacenza, tra numeri e interventi, c’è un dato che pesa più degli altri: i minori. Sono quattro i codici rossi che hanno coinvolto ragazzi e ragazze sotto i diciotto anni, contro lo zero dell’anno precedente. Episodi delicati, dai maltrattamenti in famiglia ai conflitti tra coetanei, spesso affrontati nella nuova sala audizioni per minori, realizzata grazie al sostegno della Banca di Piacenza. Un segnale che si lega a un trend nazionale preoccupante e alla dispersione scolastica: le verifiche per evasione sono salite da 14 a 19, con un aumento del 36%.

«Il problema non è l’identità, è educativo – spiega il comandante Mirko Mussi –. Serve coinvolgere le famiglie e lavorare insieme a scuole e istituzioni». Un coordinamento rafforzato anche da una chat attiva con i dirigenti scolastici, che in più casi ha permesso di «anticipare situazioni critiche fuori dagli istituti».

Il quadro è emerso stamattina durante la festa di San Sebastiano, patrono delle polizie locali, celebrata nella parrocchia di Santa Franca alla Farnesiana, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi. Proprio in questa occasione Mussi ha rilanciato un tema irrisolto: la sede unica del Corpo. «Preghiamo San Sebastiano e Santa Franca perché ci sostengano – ha detto con un sorriso –. Lavoriamo ancora in cinque sedi diverse: serve una struttura che ricompatti uomini e funzioni».

Sul fronte operativo, crescono gli interventi in centro storico: 3.877 nel 2025 contro i 1.868 dell’anno precedente. Aumentano anche le violazioni stradali, mentre calano i comportamenti più pericolosi. Centrale, infine, la videosorveglianza: dalle 60 telecamere del 2021 si è passati a 169 dispositivi, con software avanzati e supporto investigativo immediato. «Un lavoro che spesso non si vede – ha ricordato Tarasconi – ma che è cura, ascolto e sicurezza per tutta la città».

ELOGI ED ENCOMI AGLI AGENTI

Gli encomi della sindaca Tarasconi hanno premiato l’agente scelto Andrea Lucenti, referente per la privacy, per la gestione di pratiche complesse; Ilaria Gaetana Errico e l’ispettore Marco Mangia per l’intervento del 30 maggio in viale Dante; l’assistente capo Simone Boccotti, l’agente scelto Calogero Bonaventura e gli agenti Matteo Caldini e Giulio Castruccio per aver salvato un 75enne durante la piena del Po; il commissario Matteo Rampoldi, l’ispettore Raffaele Fontana e l’agente Stefania Nodari per l’indagine che ha consentito il rimpatrio di una salma; l’agente Hilary Lucchini per un intervento fuori servizio; l’assistente capo Palma Schena e l’ispettore Alessandro Giannone per un’azione in via Emilia Parmense; l’ispettore Gennaro Schettino per sinistri complessi.

Gli elogi del comandante Mirko Mussi sono andati a Andrea Lucenti, Gianluca Carabellese e Marco Guerci per la videosorveglianza; al sovrintendente Claudio Bosi, alla sovrintendente Lucia Muselli, all’ispettore Gianluca Sugamele, al commissario Michele Borella, all’ispettore Mario Rossi, al sovrintendente Maurizio Libelli, all’ispettore Manuela Argentieri e all’ispettore Manuela Ghidelli. Attestato finale ai rappresentanti dei gruppi di vicinato.