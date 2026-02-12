Saracinesche giù in centro storico, per i commercianti affitti troppo alti

Saracinesche abbassate, vetrine spente, locali svuotati perfino delle attrezzature. A Piacenza la fotografia del commercio di vicinato, tra centro storico e periferia, è sotto gli occhi di tutti. Nel dibattito sulle cause della crisi torna con forza il tema delle locazioni. Una domanda su tutte: quanto incidono i canoni di affitto sulle mancate aperture? Si paga troppo, insomma? Le posizioni restano distanti. Chi rappresenta le proprietà immobiliari sostiene che i valori siano adeguati, talvolta persino favorevoli. Chi invece tutela gli esercenti ritiene che le richieste siano eccessive. In mezzo ci sono i numeri.

Uno sguardo a un centinaio di annunci su Immobiliare.it permette di tracciare una mappa indicativa dei canoni. In via XX Settembre la richiesta è attorno ai 300 €/mq/anno (30mila euro l'anno per una superficie di 100 metri); Corso Vittorio Emanuele II 250‑280; via Garibaldi 160‑190; via Cavour 150‑170; via San Donnino 150; via Calzolai e limitrofe 130‑150.

Gianluca Brugnoli, presidente del comitato “Vita in Centro”, sottolinea: «Che il costo delle locazioni sia uno dei problemi attuali è innegabile. Anche oltre il 25% nei capoluoghi di provincia. Non è un caso se in via XX Settembre e sul Corso dominano le grandi catene». Giuseppe Rivetti, presidente provinciale della Federazione italiana mediatori agenti d’affari, invita alla cautela: «Non è l’unico nodo. Spesso i negozi sono inadeguati, troppo piccoli. Serve più attenzione sul fronte fiscale e decoro».

Gianluca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza, propone correttivi: «In cambio di un calmiere del canone, agevolazioni fiscali e tariffarie potrebbero bilanciare la proprietà». Maurizio Mazzoni, direttore di Confedilizia Piacenza, difende invece i proprietari: «Gli affitti non determinano le chiusure. Dove i canoni sono alti, lo sfitto è quasi inesistente. Le chiusure dipendono da crisi dei consumi, e‑commerce, grandi centri commerciali, desertificazione del centro».