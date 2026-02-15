Schianto all'alba a Casale, feriti cinque giovani

Terribile schianto all’alba di domenica 15 febbraio: un’auto è uscita di strada ed è finita contro una pianta, causando il ferimento di cinque giovani tra i 20 e i 28 anni. L’incidente è avvenuto nel territorio di Casalpusterlengo, dove sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco. Tutti i ragazzi sono rimasti feriti, e uno di loro versa in condizioni più serie.

L’incidente si è verificato attorno alle 6 di ieri lungo la Provinciale 234. La Bmw sulla quale viaggiavano i cinque giovani sarebbe uscita di strada autonomamente. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi, dal distaccamento di Casalpusterlengo: oltre ad estrarre i feriti dall’abitacolo, i pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo distrutto.

Presenti anche tre ambulanze di Croce Rossa di Lodi, Croce Casalese e Croce Bianca di Sant’Angelo Lodigiano. I rilievi, necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, sono stati affidati ai carabinieri del Radiomobile di Codogno, impegnati anche nella gestione della viabilità e nei controlli di rito.

Il ragazzo più grave è stato trasportato al Policlinico di Pavia: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Altri due feriti sono stati condotti all’ospedale di Cremona, mentre i meno gravi sono stati portati all’ospedale di Lodi.