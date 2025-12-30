Schianto sulla 45: mezzo semidistrutto, un ferito all'ospedale

Se l'è cavata con ferite non gravi l'uomo che oggi, martedì 30 dicembre, all'altezza del centro abitato di Fabiano, nel comune di Rivergaro, ha perso il controllo di una Grande Punto, terminando la corsa contro il guardrail. E' accaduto poco dopo le 19.30; un impatto particolarmente violento e che ha provocato gravi danni alla vettura, andata semidistrutta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro e i mezzi di soccorso che hanno trasportato il ferito all'ospedale di Piacenza. Gravi i disagi al traffico.