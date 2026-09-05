Scontro con il camper sulla Statale 45: muore motociclista

Poco dopo le 12.30 di oggi, sabato, un motociclista residente nel Basso Lodigiano ha perso la vita sulla Statale 45 dopo lo scontro con un camper all'incrocio a Fabiano di Rivergaro con via Mameli. L'uomo, di 65 anni, dopo l'impatto con il camper è balzato sul parabrezza di un'auto, cadendo poi a terra rovinosamente. Nonostante i prolungati e disperati tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Illesi, invece, i conducenti del camper - turisti di origine straniera - e dell'auto. La Polizia locale ha disposto la chiusura della strada all'altezza della Bellaria alle 14, per poter procedere con i necessari rilievi da parte dei Carabinieri di Rivergaro e mettere in sicurezza la strada.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza della pubblica assistenza di Travo e un'auto infermieristica da Piacenza. Attivata anche l'eliambulanza,