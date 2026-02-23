Scontro in via Emilia Pavese, auto finisce sullo spartitraffico
Interviene la polizia locale per i rilievi
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Uno scontro tra due auto si è verificato in via Emilia Pavese a Piacenza, nella mattinata di lunedì 23 febbraio.
Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilevi.
