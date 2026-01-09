Scontro tra auto e tir a Castelvetro: gravissimo 65enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre sulla Statale 10 Padana Inferiore, nel territorio di Castelvetro. Una Ford Focus e un camion carico di mangimi per animali si sono scontrati frontalmente: il conducente dell’auto, un 65enne residente a Cremona, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Parma con l’elisoccorso.

Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava verso Cremona mentre il mezzo pesante era diretto verso Piacenza. L’impatto è avvenuto poco dopo le 13.30 all’altezza del cavalcavia ferroviario. La forza dello scontro ha causato il ribaltamento del cassone del camion, finito fuori dalla carreggiata, mentre l’auto è stata proiettata contro il guardrail. L’automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Roveleto e la Pubblica Assistenza di Monticelli. Le squadre dei vigili del fuoco di Cremona, Fiorenzuola e Piacenza, supportate da un’autogru, hanno estratto il ferito e messo in sicurezza l’area. Il paziente, privo di conoscenza, è stato stabilizzato tramite trasfusione sul posto e successivamente intubato.

Il conducente del tir è rimasto illeso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri delle stazioni di Monticelli, Fiorenzuola e Caorso. La Statale 10 è rimasta chiusa per alcune ore, con deviazioni del traffico nel centro abitato di Castelvetro e rallentamenti sul ponte in ferro che collega il paese a Cremona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Roveleto e la Pubblica Assistenza di Monticelli. Le squadre dei vigili del fuoco di Cremona, Fiorenzuola e Piacenza, supportate da un’autogru, hanno estratto il ferito e messo in sicurezza l’area. Il paziente, privo di conoscenza, è stato stabilizzato tramite trasfusione sul posto e successivamente intubato.

Il conducente del tir è rimasto illeso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri delle stazioni di Monticelli, Fiorenzuola e Caorso. La Statale 10 è rimasta chiusa per diverse ore, così come è rimasto intasato il traffico sul ponte in ferro tra Castelvetro e Cremona, con lunghe code e veicoli deviati nel centro del paese.