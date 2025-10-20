Scontro tra un'auto e una bici, muore 37enne a Borgonovo. Automobilista arrestato

Tragico incidente poco prima della mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre alle porte di Borgonovo, lungo la strada provinciale 11 per Mottaziana. Nello scontro tra un'auto e una bicicletta un uomo di origini straniere di 37 anni ha perso la vita, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Il 37enne lavorava in una azienda agricola della zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'auto infermieristica di Castel San Giovanni, un'auto medica da Piacenza, una ambulanza della pubblica assistenza Valtidone, e i carabinieri delle stazioni di Sarmato e Borgonovo.

Le prime ricostruzioni effettuate dai militari hanno evidenziato l’evidente stato di alterazione dell'automobilista, un 47enne del luogo, che ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. L'uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari per omicidio stradale in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati e saranno sottoposti a ulteriori verifiche.

Per le operazioni di rimozione dell'auto è intervenuto il soccorso stradale Caniglia.