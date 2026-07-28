Semina il panico al bar del centro commerciale con un coltello, arrestato 28enne straniero
L'uomo, già noto per maltrattamenti, ha perso il controllo dopo il rifiuto di una birra. Revocato l'affidamento in prova.
Redazione Online
|3 ore fa
La Squadra Mobile di Piacenza ha arrestato un 28enne straniero, già noto per reati di violenza e maltrattamenti, in seguito alla sospensione dell'affidamento in prova disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.
Il provvedimento scaturisce dagli eventi del 18 luglio al centro commerciale “Borgo Faxhall”, dove l'uomo, in stato di alterazione alcolica, ha minacciato avventori e personale con un coltello da cucina dopo il rifiuto di una birra.
Nonostante l'intervento della vigilanza e dell'Esercito, il soggetto ha continuato a opporre resistenza, danneggiando anche l'auto di servizio durante l'accompagnamento in Questura.
Già precedentemente sottoposto a misure cautelari per maltrattamenti in famiglia, l'aggressore è stato infine tradotto alla Casa Circondariale di Piacenza.