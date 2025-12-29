Si allontana da casa a 14 anni, i carabinieri lo ritrovano

Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Monticelli evita il peggio. Si è concluso positivamente nel primo pomeriggio di ieri 28 dicembre un allarme per la scomparsa di un ragazzo di 14 anni con disturbi dello spettro autistico, che aveva lasciato la propria abitazione a bordo di una bicicletta ad insaputa dei familiari senza farvi più ritorno. Alle 14:45, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Piacenza riceveva una segnalazione dal padre e dal fratello del ragazzo, che si erano accorti dell’assenza del familiare, il quale, senza avvertire, aveva lasciato la casa in bicicletta. I due si erano nel frattempo immediatamente messi alla sua ricerca. Poco dopo, un cittadino contattava la Centrale per segnalare di aver notato un ragazzo di colore, apparso disorientato, mentre spingeva la propria bicicletta in via Platona, con direzione verso via Bernini nel quartiere Aldo Moro. Immediata la mobilitazione dei militari della Stazione Carabinieri di Monticelli, che, grazie alla descrizione fornita, hanno perlustrato la zona e in breve tempo il ragazzo veniva rintracciato dai carabinieri in buono stato di salute, avvisando e rassicurando la famiglia. Il giovane 14enne è stato poi affidato alla madre, che si è recata prontamente sul posto, dopo gli accertamenti del caso e la verifica delle sue condizioni generali. Un intervento coordinato che ha evitato potenziali rischi e che testimonia l’attenzione costante dell’Arma verso la sicurezza delle persone più vulnerabili. L’azione rapida e l’efficace collaborazione con i cittadini e la famiglia del ragazzo, comunque, sono stati elementi chiave per il ritrovamento del giovane in tempi brevi.