Si sente male sulla cresta del monte Nero: salvato con l'elicottero

Si sente male mentre cammina lungo il precipizio del monte Nero e viene recuperato dall'elicottero. Brutta avventura nella giornata del 15 giugno per un uomo che si è trovato in difficoltà in una delle zone più frequentate dagli escursionisti in Alta Val Nure.

L'uomo, insieme alla sua compagna, stava percorrendo il tratto ripido della breve via ferrata lungo il sentiero Cai 001 sulla cresta del monte Nero quando, in un punto esposto, si è fermato perché non riusciva più a stare in piedi per vertigini.

Subito sono scattati i soccorsi e, vista la posizione particolarmente isolata, sono intervenute tre squadre del soccorso alpino, una di Piacenza, una di Parma e una di Santo Stefano d'Aveto. E' stato quindi chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Soccorso dall'elicottero di Massa Carrara, l'uomo è stato recuperato col verricello e portato in salvo.