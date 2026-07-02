Si tuffa in piscina e si sente male, trentenne soccorso
Intervento del 118 alla società Nino Bixio di Piacenza, struttura sportiva sulla riva del Po. Le condizioni del bagnante non sono preoccupanti
Redazione Online
|1 ora fa
I mezzi di soccorso davanti alla sede della Nino Bixio
Un trentenne si è sentito male dopo un tuffo nella piscina della società Nino Bixio di Piacenza oggi, giovedì 2 luglio 2026. Lanciato l'allarme, alla struttura sportiva lungo il Po sono intervenuti l'auto medica del 118 e l'ambulanza della Croce Bianca. Il bagnante appariva confuso e accusava dei dolori, ma la situazione non è apparsa preoccupante. Caricato sull'ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso.
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