Si tuffa in piscina e si sente male, trentenne soccorso

Un trentenne si è sentito male dopo un tuffo nella piscina della società Nino Bixio di Piacenza oggi, giovedì 2 luglio 2026. Lanciato l'allarme, alla struttura sportiva lungo il Po sono intervenuti l'auto medica del 118 e l'ambulanza della Croce Bianca. Il bagnante appariva confuso e accusava dei dolori, ma la situazione non è apparsa preoccupante. Caricato sull'ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso.