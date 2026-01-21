Liberta - Site logo
Smog, scattano le misure emergenziali. Divieti anche per i diesel euro 5

Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, dalle 8.30 alle 18.30, oltre alle consuete limitazioni al traffico già in essere dal lunedì al venerdì

Redazione Online
|3 ore fa
A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come in tutti i capoluoghi emiliani - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

