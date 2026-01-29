Solidarietà per Pediatria, 1.500 euro dalla Pro Loco di Gragnano

Generosa donazione di 1.500 euro da parte della Pro Loco di Gragnano, con il supporto de Il Pellicano Piacenza onlus guidato da Maria Angela Spezia, a favore dell’Azienda Usl e in particolare dei reparti di Pediatria e neonatologia, diretti dal professor Giacomo Biasucci. Una collaborazione che consolida una sanità realmente integrata nella comunità, rendendo l’ospedale un patrimonio condiviso e un riferimento per l’intero territorio.

«Siamo orgogliosi anche quest’anno di essere vicini a Pediatria e neonatologia – ha sottolineato il presidente della Pro Loco di Gragnano, Giuseppe Ghezzi, accompagnato dalla vicepresidente Denise Carini in occasione della consegna dell’assegno con i fondi raccolti durante la festa della torta Spisigona – per noi è diventata ormai una tradizione devolvere il ricavato delle nostre iniziative al reparto guidato dal professor Biasucci: crediamo fortemente nel supporto al mondo dell’infanzia».