Sopralluogo in San Tommaso: «Ora proveremo a salvarla»

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio un gruppo di tecnici comunali che si occupano del patrimonio pubblico ha svolto un sopralluogo nella ex chiesetta intitolata a San Tommaso, nell’omonima strada cittadina del centro storico. La visita arriva dopo lo svuotamento di questo spazio nei mesi scorsi, spazio che per molti anni è stato infatti occupato da documenti, in appoggio alla Biblioteca Passerini Landi, ora tornati a “casa”, per così dire.

La chiesetta, citata fin dal XIV secolo, già sconsacrata è tornata ad essere libera.

«Ora proveremo a salvarla» dice l’assessore Matteo Bongiorni (Lavori Pubblici), che segue la partita. Non che sia semplice trovare una funzione, ma il risanamento non sembra grossa cosa, ci sono macchie di umidità sulle volte a crociera, ma la struttura è sana. L’edificio fa angolo con via San Marco e di fatto è una semplice, elegante aula rettangolare, che fuori ha mantenuto a lato la parete di mattoni, rimaneggiata invece in facciata. All’interno c’è un grande arco, doveva segnalare l’accesso all’altare. Qua e là sono rimaste sopravvivenze dell’antica struttura, dettagli, decorazioni in laterizio.