"Sottopasso di via dei Pisoni, rimettete le rampe per le bici"

I lavoratori del quartiere industriale tra via Arda, via Ranza e via Caorsana (tra la linea ferroviaria e il Po) chiedono che venga ricollocato lo scivolo per le biciclette nel sottopasso di via dei Pisoni e, se possibile, un miglioramento dell’illuminazione della galleria. Il vecchio sottopassaggio ferroviario che collega la Lupa all’area industriale Nord, transitando per via dei Pisoni, da qualche tempo è reso molto difficoltoso per i ciclisti.

Lo spiega Andrea Piacentini, che lavora in quella zona. «Io vado al lavoro con una bicicletta elettrica, come tanti altri, attraverso via dei Pisoni, però quando c’è da scendere nel sottopasso occorre caricarsi la bici in spalla e affrontare i gradini, e così pure per risalire. Quaranta chili non sono pochi, tanto più che fino a non molto tempo fa c’erano delle piastre di metallo sui gradini, in uno spazio necessario giusto per farci passare un velocipede. Perché sono state tolte queste piastre? Sarebbe una bella cosa ricollocarle».