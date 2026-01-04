Stato d'agitazione per i vigili del fuoco, «autopompe obsolete»

Autopompe con almeno una ventina d’anni sulle spalle, che sempre più spesso rimangono bloccate in officina; un’autopompa nuova di zecca in arrivo, ma con un’autonomia così ridotta da essere poco utile, se non addirittura inutilizzabile, per le esigenze del territorio di Piacenza; una ventina di mezzi elettrici senza che in caserma siano funzionanti colonnine per la ricarica; e, infine, un capannone già finanziato che da quattro anni attende d’essere costruito. Ecco l’elenco dei problemi sollevati dalla Funzione pubblica della Cgil, che ha dichiarato lo stato di agitazione al comando dei vigili del fuoco di Piacenza. Sullo sfondo della protesta, un deterioramento delle relazioni sindacali all’interno della sede in strada Valnure.

Il parco mezzi obsoleto è un problema annoso. «È un problema irrisolto che sembra non trovare una soluzione» afferma Giovanni Molinaroli, coordinatore provinciale della Cgil per i vigili del fuoco di Piacenza.