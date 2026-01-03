Stefano Nani dalla guida del 118 al Distretto Ausl di Ponente

Stefano Nani lascia la guida del 118 per ricoprire l'incarico di direttore del Distretto dei 21 comuni di Ponente. Prende il posto di Giuseppe Magistrali, andato pochi giorni fa in pensione. A Nani spetterà il compito di fungere da figura di raccordo tra l’Azienda sanitaria locale e il comitato che rappresenta l’intero distretto socio sanitario che comprende Valtrebbia, Valtidone e Valluretta. Il compito che si appresta a svolgere il nuovo direttore non è facile, come non facile è il fardello di responsabilità che lascia come dirigente del 118 e degli altri incarichi che finora ha ricoperto all’interno dell’Ausl. Incarichi che, a quanto è dato di sapere, per il momento verranno redistribuiti mediante una riorganizzazione interna all’Azienda. La sua nomina è stata comunicata ai sindaci, ai quali Nani mercoledì 7 gennaio si presenterà durante la prima riunione del comitato di distretto, per poi iniziare il suo lavoro all’interno del consesso che coordina tutte le politiche socio sanitarie nei 21 comuni.