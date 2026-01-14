Stop al matrimonio, «voleva approfittarsi di quella donna»

La data delle nozze era stata fissata e le pubblicazioni di matrimonio esposte. Tutto era pronto per la cerimonia civile, che sarebbe stata celebrata il 16 aprile 2021. Ma l’identità dei due sposi era apparsa sospetta: lei era una donna italiana, all’epoca 51enne, con fragilità tali da rendere necessaria la nomina di un amministratore di sostegno; lui un uomo pakistano di 33 anni, che a casa della donna si occupava di commissioni e lavoretti. Così la pratica era stata bloccata. Subito dopo era stata aperta un’indagine con l’ipotesi di circonvenzione d’incapace. Indagine sfociata in un processo che si è tenuto ieri mattina davanti alla giudice Isabella Farini. L’accusa che la Procura ha mosso all’imputato è di aver approfittato dello stato di difficoltà psichica della donna per sposarla e approfittarne da un punto di vista economico. Dagli accertamenti sarebbero infatti emersi movimenti di denaro anomali sul conto corrente della futura sposa. Secondo quanto evidenziato nella querela presentata dall’avvocata di parte civile Monica Giuppi, nominata dall’amministratore di sostegno della donna, l’ammanco sarebbe stato di 20mila euro.

Nel 2021 fu un altro avvocato, che in quel periodo seguiva la madre della 51enne, ad accendere il campanello d’allarme sul matrimonio sospetto. Saputo delle nozze con l’uomo pakistano, ritenne di segnalare la situazione alla Procura. Allora dagli uffici giudiziari di via del Consiglio partì una comunicazione urgente al Comune di Piacenza affinché interrompesse la pratica.